أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد مد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة

06:55 م الأربعاء 08 أبريل 2020
بعد مد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة للتماشى مع التعديل الجديد في مواعيد حظر التجوال.

وقال علي، في تصريح لمصراوي، إنه تتوفر أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط منذ الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء يوميًا وذلك قبل ساعة من بداية الحظر حتى تتمكن من العودة للجراجات.

ويأتي ذلك تماشيَا مع قرارات الحكومة الجديدة بتعديل موعد تطبيق حظر التجوال وتعطيل المواصلات العامة ليكون من الساعة 8 مساء بدلًأ من الساعة 7 مساء.

النقل العام فيروس كورونا حظر التجوال إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

الدلتا للسكر: استلام 650 ألف طن بنجر من المزارعين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفًا: أمريكا 2000 والصين صفر