بسبب كورونا...تأجيل جديد لانعقاد جلسات النواب حتى 29 أبريل

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام.

كما يأتي وفقاً لحكم المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

يشار إلى أن مجلس النواب، كان سباقا في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على مستوى السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

وتضمنت الجهود تأجيل انعقاد الجلسات إلى 12 أبريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى، والاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان.

كما أصدر الدكتور علي عبدالعال، قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرارًا وإجراءً في إطار المواجهة الشاملة للأزمة التي تسهدف تخفيف التجمعات.