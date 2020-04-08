أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

دون شكاوى.. طلاب أولى ثانوي يشيدون بامتحان الجغرافيا "التجريبي"

04:34 م الأربعاء 08 أبريل 2020
دون شكاوى.. طلاب أولى ثانوي يشيدون بامتحان الجغرافيا "التجريبي"

التابلت المدرسي

كتب- أسامة علي :

أعرب عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، عن سعادتهم بسهولة اختبار مادة الجغرافيا، في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية التي يؤديها الطلاب من المنازل.

وقال الطالب يوسف طلعت الحداد، إن امتحان الجغرافيا كان سهلًا للغاية، لافتًا إلى أنه انتهى من الامتحان في مدة ربع الساعة من مرور الوقت.

بينما قال الطالب محمود إنه لم يواجه أية مشكلات في الوصول إلى منصة الامتحان.

وفي السياق ذاته، أشاد الطالب أحمد نبيل بسلاسة الامتحان وسهولة الأسئلة، إضافة إلى سرعة الدخول على السيستم، ومنوهًا بأنه على مدى الأيام القليلة الماضية لم يجد أية صعوبة في التعامل مع التابلت.

أما الطالب عبد الرحمن محمد يونس، فقال إنه واجه صعوبة في الدخول إلى منصة الامتحانات من خلال شريحة التابلت، غير أنه عند الاتصال بشبكة الواي فاي، تم الدخول على السيستم مباشرة، لافتًا إلى أن امتحان الجغرافيا جاء سهلًا جدًّا.

جدير بالذكر أنه انطلقت، الأحد الماضي، الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، في الفترة من ٥ أبريل حتى ١٩ أبريل، من المنزل، باستخدام التابلت أو جهاز محمول أو كمبيوتر.

وتهدف الاختبارات إلى تدريب الطلاب على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انعقادها في مايو المقبل.

وقسّمت الوزارة الامتحان على المحافظات؛ لتخفيف الضغط على شبكات الإنترنت، ليتم إجراء الاختبارات على ٤ فترات، تبدأ من ٨ صباحا حتى الساعة ٤ عصرًا؛ لتخفيف الأحمال على شبكة الإنترنت.

التابلت المدرسي الاختبارات التجريبية امتحان الجغرافيا أولى ثانوي

الخبر التالى:

ناقل للأمراض والفيروسات.. برلمانية تنتقد تجاهل "البيئة" مكافحة انتشار الذباب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفًا: أمريكا 2000 والصين صفر