دون شكاوى.. طلاب أولى ثانوي يشيدون بامتحان الجغرافيا "التجريبي"

كتب- أسامة علي :

أعرب عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، عن سعادتهم بسهولة اختبار مادة الجغرافيا، في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية التي يؤديها الطلاب من المنازل.

وقال الطالب يوسف طلعت الحداد، إن امتحان الجغرافيا كان سهلًا للغاية، لافتًا إلى أنه انتهى من الامتحان في مدة ربع الساعة من مرور الوقت.

بينما قال الطالب محمود إنه لم يواجه أية مشكلات في الوصول إلى منصة الامتحان.

وفي السياق ذاته، أشاد الطالب أحمد نبيل بسلاسة الامتحان وسهولة الأسئلة، إضافة إلى سرعة الدخول على السيستم، ومنوهًا بأنه على مدى الأيام القليلة الماضية لم يجد أية صعوبة في التعامل مع التابلت.

أما الطالب عبد الرحمن محمد يونس، فقال إنه واجه صعوبة في الدخول إلى منصة الامتحانات من خلال شريحة التابلت، غير أنه عند الاتصال بشبكة الواي فاي، تم الدخول على السيستم مباشرة، لافتًا إلى أن امتحان الجغرافيا جاء سهلًا جدًّا.

جدير بالذكر أنه انطلقت، الأحد الماضي، الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، في الفترة من ٥ أبريل حتى ١٩ أبريل، من المنزل، باستخدام التابلت أو جهاز محمول أو كمبيوتر.

وتهدف الاختبارات إلى تدريب الطلاب على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انعقادها في مايو المقبل.

وقسّمت الوزارة الامتحان على المحافظات؛ لتخفيف الضغط على شبكات الإنترنت، ليتم إجراء الاختبارات على ٤ فترات، تبدأ من ٨ صباحا حتى الساعة ٤ عصرًا؛ لتخفيف الأحمال على شبكة الإنترنت.