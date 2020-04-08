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برلماني يتقدم بتشريع لتخصيص نسبة 10% من الأرباح للعمالة بالقطاع الخاص

03:56 م الأربعاء 08 أبريل 2020
برلماني يتقدم بتشريع لتخصيص نسبة 10% من الأرباح للعمالة بالقطاع الخاص

محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب

‎كتب- أحمد علي:

وصف النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي للطبقات الكادحة من المصريين بالموقف التاريخي والإنساني، مطالبًا من جميع المؤسسات بالدولة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس، وبما يضمن تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على هذه الطبقات سواء بالنسبة للعمالة المؤقتة أو العاملين داخل القطاع الخاص.

وكشف "الحناوى" في بيان له اليوم، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتحسين الدخل الجماعى وذلك بصرف 10% من الأرباح في نهاية كل عام لجميع العاملين داخل المشروعات التابعة للقطاع الخاص بمختلف أنواعها الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأكد أنه كان قد تقدم بهذا التشريع لمجلس النواب منذ أكثر من سنوات ولكنه لم ير النور، موضحًا أنه سيتقدم من جديد بهذا التشريع من أجل تنفيذ رؤية الرئيس للحفاظ على العمالة داخل القطاع الخاص وتشجيع العمالة على العمل والإنتاج باستمرار.

محمد هاني الحناوي مجلس النواب القطاع الخاص السيسي فيروس كورونا

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