نراهن على المواطن ونتوقع زيادة الإصابات.. 10 رسائل من "مدبولي" للمصريين بشأن كورونا
كتب- محمد عبدالناصر:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل للمواطنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للإعلان عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:
- مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا
- تعديل موعد بداية حظر حركة المواطنين ليبدأ الثامنة مساء بدلا من السابعة.
- نطلب من المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
- استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا.
- استمرار حظر حركة المواطنين وتعليق المطارات لمدة أسبوعين.
- القوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
- نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
- جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول.
- المعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة، والأرقام الحالية في حدود المتوقع.
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