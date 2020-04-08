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نراهن على المواطن ونتوقع زيادة الإصابات.. 10 رسائل من "مدبولي" للمصريين بشأن كورونا

02:46 م الأربعاء 08 أبريل 2020
نراهن على المواطن ونتوقع زيادة الإصابات.. 10 رسائل من "مدبولي" للمصريين بشأن كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل للمواطنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للإعلان عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:

- مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا

- تعديل موعد بداية حظر حركة المواطنين ليبدأ الثامنة مساء بدلا من السابعة.

- نطلب من المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.

- استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا.

- استمرار حظر حركة المواطنين وتعليق المطارات لمدة أسبوعين.

- القوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

- نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

- جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول.

- المعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

- نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة، والأرقام الحالية في حدود المتوقع.

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