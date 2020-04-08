رياح مثيرة للرمال وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء وعلى مدار اليومين المقبلين تشهد تراجع تدريجي في درجات الحرارة وتنخفض عن معدلاتها بحوالي درجتين، وتسجل القاهرة بين 23 و22 درجة.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا، لكن بداية من غد الخميس تنشط بعض الظواهر الجوية مثل الرياح المثيرة للرمال وسقوط أمطار.

وتابع: "تشهد السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية"، لافتًا إلى أن هذه المناطق تشهد سقوط الأمطار يوم الجمعة أيضًا.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات، أن يوم الجمعة المقبل، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، حيث تصل سرعة الرياح في هذه الماطق من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة.

وأوضح أن درجات الحرارة على القاهرة 23 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، جنوب سيناء 27 درجة، شمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد، 28.

وأشار إلى أن تراجع درجات الحرارة بعد أن سجلت معدلات مرتفعة خلال الأيام الماضية يرجع لتغير الكتل الهواية التي تتعرض لها البلاد، وأصبحنا متاثرين بالكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالحذر من تخفيف الملابس لأننا لازلنا في فترة تقلبات جوية وقد يحدث انخفاض أو ارتفاع في درجات الحرارة في أي وقت.