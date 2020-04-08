محافظ القاهرة: بدء إزالة ١١٣ عشة بمحور ترعة الطوارئ

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة في إزالة 113 عشة مقامة على أراضي الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة .

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان له الثلاثاء، أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1).

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالي 100 متر، مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.

ولفت إلى أن المحور يوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به، ويساهم تطوير في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحي منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئي للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين.

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التي نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.