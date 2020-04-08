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الحكومة تنفي تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب لمدة شهرين

11:05 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
الحكومة تنفي تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب لمدة شهرين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له الأربعاء، أنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.

وأوضحت الشركة، أنه تمت إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري" و "إى فاينانس" ببعض شركات المياه تسهيلاً على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.

وناشدت الشركة، المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

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