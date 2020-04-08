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الجزار: انتهاء أعمال المرافق لعمارات وأراضي الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة

10:59 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
الجزار: انتهاء أعمال المرافق لعمارات وأراضي الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة

عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعي، وكذا ترفيق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والأكثر تميزًا مسلسلات (1، 2، 3، 4، 5، 6) بجانب أراضي بيت الوطن، بمدينة العبور الجديدة.

وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء في أعمال الطبقة الأسفلتية للطرق بالمناطق التي تم الانتهاء من مرافق (التليفونات – الغاز – الكهرباء) بها بعمارات الإسكان الاجتماعي.

وذكر رئيس الجهاز، إنه تم التنبيه، خلال جولة بمواقع العمل، على كافة الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير ما يلزم للحفاظ على العمالة بالموقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة دفع حركة العمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل مواقع العمل، وانتظام حركة العمل في مختلف قطاعات التنفيذ بالمدن الجديدة.

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