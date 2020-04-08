"الري": 964 مليون جنيه أعمال منفذة بالقطاع خلال 9 أشهر

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، اليوم الأربعاء، إن القطاع قام خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 بتنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة (٥٠٦ مليون جنيها)، إضافة إلى العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة ( 187 مليون جنيهأ) تضمنت أعمال (كباري - تغطيات - افمام - قناطر حجز - هدارات - محطات رفع) وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

وأشار "عبد اللطيف"، في بيان اليوم الأربعاء، إلى قيام القطاع بتنفيذ عدد (51) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (230 مليون جنيه) ضمن عملية تنفيذ عدد(92) محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي، فضلًا عن تنفيذ أعمال تأهيل للترع بعدد (34) عقد بثلاثة عشر محافظة بإجمالي تكلفة (58 مليون جنيه) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

وأضاف رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 16 مليون جنيه) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة (19،50 مليون جنيه) تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات.

كما قام قطاع الري بإدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي بما يحقق كافة الاستخدامات المائية المختلفة (شرب – زراعة – صناعة -تحسين نوعية) بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد وتم حسم شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات في حينه.

كما قام القطاع بمتابعة تحرير مخالفات الأرز المخالف للعام 2019/2020 ، إضافة إلى تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدي (2017/2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب.