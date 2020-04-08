رسائل السيسي لطمأنة الشعب بشان جهود مكافحة كورونا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خلال تفقده أمس عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، والتي جاءت في مقدمتها التأكيد على استعداد الدولة لكل السيناريوهات المحتملة، وعدم المساس بأجور العاملين بالقطاع العام، واستقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

وتحت عنوان " اطمئنوا .. الرئيس: مصر قوية ومستعدون لكل السيناريوهات"، سلطت جريدة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس السيسى رسائل طمأنة إلى الشعب حول جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر قوية وقادرة و"أننا مستعدون لكل السيناريوهات والاحتمالات.. وسنعبر تلك الأزمة كما عبرنا غيرها من قبل معا يدا بيد دون خوف أو فزع"

ووجه الرئيس - خلال تفقده معدات وأطقم القوات المسلحة - التحية لأجهزة الدولة والأطقم الطبية على الجهد المبذول في مواجهة الوباء، مضيفا أن رهانه سيظل دائما على وعي المصريين، مشيرا إلى التحديات التي تم تجاوزها منذ 30 يونيو بتكاتف الشعب وتفهمه وتضحياته كالإرهاب والإصلاح الاقتصادي.

وشدد الرئيس على أنه لا يريد اتخاذ إجراء أكثر حدة من شأنه تضييق توقيتات حركة المواطنين، مؤكدا أن السلع متوافرة والاحتياطي الموجود الخاص بالسلع الاستراتيجية مستقر، وستتم مضاعفته.

ونقلت "الأهرام" عن الرئيس قوله "إننا جميعا مطالبون ببذل المزيد من الجهد حتى لا تتوقف الأحوال"، موضحا أن "هناك حملات مستمرة من الشائعات بهدف التشكيك والتضليل وهدم الثقة في أنفسكم وحكومتكم وقيادتكم مثلما فعلوا تجاه المشروعات القومية.. المواجهة مع هذا الفصيل الشرير لن تنتهي .. لا نخفي الحقائق تجاه الفيروس أو غيره فهو أزمة عالمية".

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف هو الخروج بمصر من هذا الوباء بأقل ضرر في الصحة والاقتصاد، وأن شركات القطاعين العام والخاص يجب أن تكمل عملها، ولكن يجب أن تكون منشآتها مؤمنة وآمنة بجهد مشترك بين وزارة الصحة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها وجاهزة للافتتاح، منها 6 مستشفيات مجهزة بالكامل.

وأوضح أن الدولة خفضت كتلة بشرية كبيرة عن طريق وقف المدارس والجامعات والإجراءات الاحترازية الأخرى، نافيا وجود أية نية للدولة لخفض المرتبات، ومطالبا القطاع الخاص بعدم المساس بمرتبات العمال، "فهو مسئول معنا وسنساعده في هذا".

وأشار الرئيس إلى حزمة القرارات الاقتصادية للحد من آثار فيروس كورونا، والتي من بينها: تخصيص البنك المركزي 50 مليار جنيه لقطاع السياحة، والقرض الميسر لقطاع الطيران، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، واستمرار مبادرة البنك المركزى لإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوى بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض يبلغ 5%، وتأجيل أقساط أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها.

وتحت عنوان " القوات المسلحة .. خط الدفاع الأول"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" جهود القوات المسلحة في معاونة القطاع المدني في مواجهة وباء كورونا، وذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير الوقائية لتقديم الدعم لأجهز الدولة.

وتناولت الصحيفة كلمة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتي استعرض خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة من القيادة العامة للقوات المسلحة في شتى المجالات الوقائية والطبية واللوجستية، وتطويع إمكاناتها لخدمة شعب مصر في منظومة متناغمة تعبر عن مدى الاستعداد والجاهزية لرجال القوات المسلحة فداء لوطنهم، كما وجه التحية إلى شعب مصر العظيم الذي أمد قواته المسلحة بخيرة أبنائه ليساهموا في الحفاظ على مقدرات الأمة وأمن وسلامة هذا الوطن.

وأكد القائد العام أن أمن وأمان مصر رسالة وضعت بين أيدينا جميعا شعبا وجيشا، وأن القوات المسلحة ترسل برسالة طمأنة لشعب مصر، وكعهدها دائما هي السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها في حربها وسلمها وأزماتها.

وأبرزت الصحيفة استماع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح اللواء أ.ح وليد حسين أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، الذى استعرض فيه الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من هيئة أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة في مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس هيئة الإمداد والتموين إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لـ 45 مستشفى عسكريا بإمكانيات 12300 سرير منها 1870 سرير رعاية مركزة مزودة بـ 1100 جهاز تنفس صناعي، كما تم تخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي طاقة 4000 سرير مع استمرار تقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة لكافة عناصر القوات المسلحة والجهات المدنية بالمستشفيات العسكرية، فضلا عن تطويع 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سريرا مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة العلاج والعزل الطبي جاهزة للدفع في كافة الاتجاهات الاستراتيجية طبقا للموقف.

كما خصصت القوات المسلحة 11 جهاز تحليل عينات بالمعامل المركزية والمستشفيات العسكرية والمعامل الميدانية المتنقلة بإمكانيات تحليل تصل إلى 2200 عينة يوميا، وتجهيز 1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، بإجمالي طاقة إخلاء 4000 حالة يوميا، من بينهم 400 عربة إسعاف لصالح دعم منظومة الإخلاء الطبي للقطاع المدني، فضلا عن تخصيص طائرات ضمن منظومة الإخلاء الطبي الجوي بالقوات المسلحة لإخلاء الحالات الحرجة.

وتحت عنوان "المركزي يلغي القوائم السوداء لغير المنتظمين في سداد القروض للبنوك"، أبرزت الصحيفة جهود البنك المركزي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا .مشيرة إلى أن البنك قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظيمن وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، والذي يستفيد منه 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن، بهدف تحقيق النفع للعملاء غير المنتظمين في السداد والتخفيف عنهم.

واستكمالا للمبادرات السابقة للبنك المركزي، تقرر تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعدما كانت تصل إلى 10 سنوات، بما سيعود بالنفع على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

ومنح المركزي البنوك 3 أشهر من تاريخ القرار لتوفيق الأوضاع وتنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وأوضح أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل الائتماني بالحصول على قروض شخصية أو استهلاكية.

ويأتي هذا في إطار حزمة الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة لإعادة تشغيل المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشيا مع التوجه الحالي للبنك المركزى لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الراغبين في حل مشاكلهم المعلقة مع القطاع المصرفي.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنوك ستتنازل، في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من هذه المبادرة، عن نحو 43.6 مليار جنيه.

وتحت عنوان " الأحد بدء صرف منحة العمالة الموسمية من مكاتب البريد"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان حول بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من الوزارة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح وزيرالقوى العاملة أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المتخص بتسليم العامل "فيزا كارت" خاصة بهيئة البريد مجانا؛ ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة، مضيفا أن وزارة القوى العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل حتى الغد من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وفي إطار استعدادت وزارة التموين لشهر رمضان المعظم، عنونت الأخبار "طرح 800 سلعة بتخفيضات 25% في المحافظات"، حيث ألقت الضوء على طرح الوزارة لـ800 سلعة بتخفيضات 25% عن الأسواق استعدادا للشهر الكريم، بالتنسيق مع الغرف التجارية وكبرى شركات السلاسل والمصانع بالمحافظات. كما تقرر تخصيص 2000 منفذ ثابت ومتنقل لتوفير احتياجات المناطق المحرومة وزيادة المعروض من السلع الغذائية وياميش رمضان في فروع المجمعات الاستهلاكية.

واستمرارا لرسائل الطمأنينة، وتحت عنوان "الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مكافحة كورونا"، تناولت "الأخبار" تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مصر تبذل جهودا هائلة في مكافحة فيروس كورونا، وأن العمل فيها يجري على قدم وساق لمواجهة الفيروس خاصة في مجالات الكشف المبكر والفحص المختبري والعزل وتتبع المخالطين وإحالة المرضى.

ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة الأمراض المعدية بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدكتور إيفان هوتين، الذى قاد بعثة تقنية إلى مصر نهاية مارس الماضي لفهم الوضع الراهن واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، قوله إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الجائحة.

وأضاف أن مصر أحرزت تقدما في زيادة عدد المختبرات غير المركزية التي بإمكانها الآن إجراء اختبار مرض "كوفيد 19" على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن نظام ترصد الأمراض الراسخ في مصر وجهود تتبع المخالطين، أثبتت فعاليتها في مكافحة حالات الإصابة الفردية والجماعية وإدارة علاجها قبل انتشارها.

وأوضح أن البرنامج الحالي للوقاية من العدوى ومكافحتها في مصر يتميز بالتنظيم الجيد، مضيفا أنه من الواضح أن العاملين الصحيين في مصر يعملون بكل جدية والتزام لمكافحة هذه الجائحة وإنقاذ الأرواح.