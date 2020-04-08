الأحد.. انتهاء مهلة الإسكان لاستكمال تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي في 21 مدينة

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل الموافق 12 أبريل الجاري، من المهلة المحددة لحاجزي بعض الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي من استكمال بياناتهم، وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء قرارات التخصيص، وتقديم طلب الاستعلام أو طلبات التظلم.

مي عبدالحميد الرئيس التفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، أكدت إعطاء مهلة شهرين لتحديث واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة لاستمرار عمليات التخصيص داخل مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت، أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات حتى يوم 12 أبريل الجاري، يعتبر ذلك عدولًا عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب ملغيًا، عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.

وحدد صنوق الإسكان الاجتماعي الحاجزين المطالبين باتخاذ هذه الإجراءات وهم الحاجزين خلال الفترة من 26 مارس وحتى 10 أبريل 2014، في مدن (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة).

كما تشمل المهلة التي حددها الصدوق الحاجزين خلال الفترة 8 يوليو وحتى 15 يوليو 2015، بمدن (الشروق - العبور - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - قنا الجديدة - الصالحية - النوبارية الجديدة).

وأكدت الرئيس التفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أي من الحاجزين في مشروع، يرغب في الاستعلام عن موقف الطلب يمكنه التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية (1188 – 5777 من أي تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضي).