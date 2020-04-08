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أمطار متوسطة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

06:20 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
أمطار متوسطة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

أمطار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء-الخميس- الجمعة).

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس اليوم الأربعاء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، بينما سيكون معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل لـ23- 13، السواحل الشمالية 20- 13، جنوب سيناء 28- 20، شمال الصعيد 26- 15، جنوب الصعيد 32 - 24.

وعن طقس يوم الخميس، أكدت الهيئة لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22- 13، السواحل الشمالية 19 - 13، جنوب سيناء 29- 19، شمال الصعيد 25- 15، جنوب الصعيد 31 - 23.

وأوضحت الهئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 21- 13، السواحل الشمالية 19 - 15، جنوب سيناء 26- 17، شمال الصعيد 24- 15، جنوب الصعيد 28- 21.​

sr ' أمطار سقوط أمطار هيئة اللأرصاد الجوية طقس شديد البرودة

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