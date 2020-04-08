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بالصور.. القمر العملاق ينير سماء القاهرة

03:41 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
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تصوير - أحمد جمعة:

التقطت عدسة مصراوي صورًا جديدة للقمر العملاق؛ بدر شهر شعبان لعام 1441 والذي يكتمل في الساعة 4:35 من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ليبدو أكبر من حجمه المعتاد، وألمع من حالته المألوفة.

ووفق الخبراء فإن القمر اليوم هو أجمل قمر عملاق شهدته الأرض في عام 2020 إلى الآن.

وكان الفلكي الدكتور عمرو عبدالوهاب، رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، أرسل صورة إلى موقع مصراوي، للقمر العملاق ملتقطة بالتليسكوب.

وأوضح عبدالوهاب أنه على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، فإن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

قمر عملاق القاهرة شعبان

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