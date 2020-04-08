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أنت تسأل عن كورونا.. والصحة تجيب

02:19 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
أنت تسأل عن كورونا.. والصحة تجيب

أرشيفية

قالت وزارة الصحة إنها سوف ترد على اسئلة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مساء الأربعاء.

وأضافت الوزراة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة سوف ترد على الأسئلة التي ترد من المستخدمين حول الفيروس وكذلك تحاليل ال(PCR).

وأعلنت الوزارة عن هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 لطرح الاسئلة.

يمكن للقراء طرح اسئلتهم أيضا عبر صفحتي الوزراءة على فيسبوك وتويتر:

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/150262123191075/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAc4aqm2a94ghLentPYBSvvujiytZMYfyDIwV_KgM-K_NBbiUH91A4ePPcQPdpRVARYZ4a1UwUe8dGEBTrGnnBcPi6_Prgk9Av8srxXnzphyZWBuA7nFnNNmasZ4G1ZMoKtqgRxzO9AL6pVibVfyQ9bksoxwTZSfOXEbF14uxT3RZ97wlLG4iOKcsAVHNI69e_k49mUtAhJOXEu7ZeAG_DC9XkYU6odZTo-pSTDBWZ5bOzGSNgi5aaDCLGEEDl7NPxb_Z-TPAZK7hXrymGbHeCZ9XBm1-p9s6NzMvJByPLw8fMRvlA_tmjFq9SD2FL52O-5LRQpItIu0IttqE2Z6zNZDhDK9mSz2af50USs2LJBABxYP2jtuUg&__tn__=-R

https://twitter.com/mohpegypt/status/1247666595956170752

فيروس كورونا وزارة الصحة التواصل الاجتماعي احنا أقوي من كورونا

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