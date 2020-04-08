الفريق محمد فريد: القوات المسلحة تتصدى لمنع تسلل أي عناصر تستغل أزمة كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

شدد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تعمل بكفاءة عالية ومستمرة في تنفيذ التدريبات طبقا لخطة التدريب السنوي.

وقال الفريق محمد فريد، خلال تفقد الرئيس السيسي للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، الثلاثاء، إن تنفيذ جميع إجراءات الوقاية للقوات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل القوات المسلحة مستمرة.

وأكد أنه رغم انتشار كورونا، يتم تأمين الحدود الخارجية للدولة لمنع تسلل أي عناصر تستغل الأزمة الحالية، متابعا: أبطال القوات المسلحة يحققون نجاحات ضد العناصر التكفيرية بالتعاون مع الشرطة المدنية.