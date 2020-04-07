"خليك في البيت".. حفل للمطربة أنغام وأوبرا ابن عربي الخميس

كتب - محمد عاطف:

تبث وزارة الثقافة المصرية، في التاسعة مساء الخميس المقبل، أمسية ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".

وتبدأ الأمسية بحفل للنجمة أنغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، يتضمن مختارات من أجمل أعمالها الخاصة منها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك في أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، حتة ناقصة، هتمناله الخير سيدى وصالك وغيرها.

ويسبقها في السادسة مساء العرض المسرحي أوبرا بنت عربي من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، ويجمع بين الآداء الدرامي والاستعراضات الغنائية، ويدور في شكل أسطورى حول المختلفين وأصحاب الهمم.

وعرض أوبرا بنت عربي يصاحبه أداء صوتى لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وبطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحى، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، شريف غانم، عمر فرحان مع عدد من نجوم السيرك القومى وعارضى فنون الهيب هوب إلى جانب أبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات الخاصة، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، ماكياج أماني حافظ، تأليف ياسمين فرج التى تشارك ايضا في الاداء ومن اخراج هشام على.

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