كورونا في مصر| إصابات ووفيات أول 7 أيام من أبريل تتجاوز مارس وفبراير (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

تجاوزت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي سجلتها مصر في أول 7 أيام من شهر أبريل، مجموع ما سجلته في شهري مارس وفبراير.

وواصل معدل الإصابات اليومي تذبذبه ارتفاعا وانخفاضا بنسب طفيفة. وقالت وزارة الصحة إنها سجلت اليوم الثلاثاء 128 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، في مقابل 149 حالة أمس، و103 إصابات أمس الأول.

وارتفع عدد الإصابات التي سجلتها مصر في الـ7 أيام الأولى من أبريل فقط إلى 740 حالة إصابة، أي ما يزيد عن 51% من إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر منذ ظهور الفيروس، والبالغ 1450 إصابة. في حين كان إجمالي الإصابات في شهر مارس كله 709 حالات، مقابل حالة واحدة خلال 15 يوما في فبراير.

وسجلت مصر اليوم الثلاثاء أعلى معدل وفيات يومي بـ9 حالات وفاة، متجاوزة أعلى معدل وفيات سابقا وهو 8 حالات سجلت يوم 3 أبريل.

وبذلك ترتفع وفيات الفيروس في إبريل الجاري إلى 48 حالة وفاة، أي أكثر من الوفيات المسجلة في مارس وفبراير بحالتين. لتصل نسبة وفيات إبريل 51.5% من إجمالي الوفيات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن 17 من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفيات العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم. فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية 427 حالة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد أن91% من المصابين بكورونا تلقوا الرعاية بالغرف العادية بالمستشفيات، فيما تم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى، وأن 4% فقط من نسبة الـ 9% المشار إليها احتاجوا لرعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، و5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي، ونوهت الوزيرة إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة 88% من الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض بسيطة.