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الأزهر تنعى طالبا بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان توفى في حادث سير

10:52 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
الأزهر تنعى طالبا بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان توفى في حادث سير

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق، نائب الوجه القبلي، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، الطالب إسلام صلاح بدوي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، الذي توفي اليوم إثر حادث أليم، بمحافظة الأقصر.

وتقدمت جامعة الأزهر، بخالص العزاء لأهله ولكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويتقبله في الشهداء، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.​

جامعة الأزهر محمد المحرصاوي حادث سير الدراسات الإسلامية محافظة الأقصر

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