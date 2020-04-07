أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بالتليسكوب.. كيف بدا أجمل قمر عملاق في سماء القاهرة؟

10:22 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بالتليسكوب.. كيف بدا أجمل قمر عملاق في سماء القاهرة؟

صوره للقمر اليوم بالتليسكوب - تصوير الفلكي عمر عبد

تصوير - عمرو عبدالوهاب:

أرسل الفلكي الدكتور عمرو عبدالوهاب، رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية، صورة إلى موقع مصراوي، للقمر العملاق ملتقطة بالتليسكوب.

وشهدت الأرض مساء اليوم الثلاثاء، أجمل قمر عملاق في عام 2020.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بدر شهر شعبان لعام 1441 يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

وتابع: على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، فإن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

عمرو عبدالوهاب جمعية مصطفى محمود الفلكية التليسكوب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شهر شعبان

الخبر التالى:

"الأياتا" يصدر تقرير السلامة الجوية: 8 حوادث مميتة للطائرات في 2019

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي يسحب 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بسبب كورونا