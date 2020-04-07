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الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

09:02 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 128 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المصابين الجدد جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 9، وهو العدد الأكبر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.

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كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

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كورونا فى العالم

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