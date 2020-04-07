وزير قطاع الأعمال: 3 محالج قطن تدخل الخدمة نهاية صيف 2020

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

واستعرض الوزير جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان والتي تم البدء في تنفيذها تجريبيا بمحافظتي الفيوم وبنى سويف، وحققت نتائج جيدة أسهمت في تحسين منظومة تداول الأقطان، خاصة وأن تلك المنظومة راعت كل التفاصيل والمشكلات التى كانت تؤثر بالسلب على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته.

وأضاف توفيق، أن التقرير المتعلق بتقييم التجربة فى الفيوم وبنى سويف قد أوصى بتعميم التطبيق خلال موسم القطن فى 2020.

وفيما يتعلق بمنظومة تطوير المحالج، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك 3 محالج يجرى العمل على تطويرها، وستدخل الخدمة مع نهاية صيف 2020، لتضاف إلى محلج الفيوم الذى تم تطويره وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال، موقف العمل بمصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال فترة حظر الحركة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتأثر حركة العمل والإنتاج بشكل سلبي، وأن يستمر العمل بكامل الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، على أن تراعى كافة المصانع تطبيق معايير السلامة، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة من خلال الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سيارات طبية متنقلة ومجهزة، لخدمة الأغراض الطبية في كافة مواقع العمل والإنتاج.​