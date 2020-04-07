قمر 14.. مصراوي يرصد بدر شعبان أجمل قمر عملاق في 2020

​​محمد ثروت يحيي ليلة النصف من شعبان إلكترونيًا على قناة ثقافة في

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد و نادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي، صور لظاهرة القمر العملاق والتي تتكرر أكثر من مرة كل عام، وحدثت في فبراير ومارس الماضيين.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الأرض تشهد اليوم الثلاثاء، أجمل قمر عملاق في عام 2020.

وأوضح القاضي في بيان، أن بدر شهر شعبان لعام 1441 يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

وتابع: على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، فإن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.