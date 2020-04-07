"لن نترك إنسان محتاج مساعدة ومش هنضيع الطلاب".. 20 رسالة من السيسي للمصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمجمع الهايكستب.

ووجه الرئيس، عدة رسائل للمواطنين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، جاءت على النحو التالي:

- "القطاع الخاص بشكره على الدعم اللي اتقدم".

- "مش هطلب من القطاع الخاص المزيد، دي بلدنا وكلنا عايشين فيها مع بعض واللي يقدر على حاجة لبلده يعملها".

- "خلونا نحافظ على العمالة الموجودة بالقطاع الخاص بالكامل ولا يتم تسريحها.

- لدينا بيانات العاملين في السياحة وقطاعات أخرى ولن نترك إنسان محتاج للمساعدة.

- الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي.

- "الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسئول معانا.

- لا حاجة إلى القلق بشأن احتياطيات الدولة من السلع الغذائية، هدفنا توفير السلع وبسعر كويس.

- لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو أكبر خاصة بالسلع، هنعملها علشان نضمن الحد الأدنى 3 أشهر يكون موجود.

- "لما أقول مصر هتديك 500 جنيه حد أدنى للعمالة اليومية، وده بيروح لأسرة بتاخد بطاقة تموين وخبز مدعم.

- هنسعى جاهدين لاستمرار العمل في الشركات وزيادتها.

- "إحنا في أزمة كبيرة ولما قلت 100 مليار جنيه شككوا، إحنا 100 مليون لو إديت لكل إنسان 1000 جنيه راحت الـ100 مليار مش كده؟.

- "إيه الوعد اللي أنا قولته وربنا مساعدنيش أنفذه؟ الحمد لله، كل وعد هنوعده هننفذه بيكم".

- "أنا مش مع تعطيل عمل الدولة المصرية ووقف الحياة بشكل كامل ده خطير جدًا.

-الدولة تسعى جاهدة لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة فيروس كورونا.

- بناء 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي و250 ألف وحدة للمناطق الخطرة.

- "كنت حريصا على أن مهمة الحظر تقوم بيها وزارة الداخلية لوحدها".

- "مفيش مشكلة نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة المهم نخلي بالنا".

- حملات التشكيك لا تستهدفني بشكل شخصي، لكنها تستهدف معنويات الشعب المصري.

- "أنا مش مع تعطيل الدولة ومش هنضيع مستقبل الطلاب".

"مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متوقفش".