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"لن نترك إنسان محتاج مساعدة ومش هنضيع الطلاب".. 20 رسالة من السيسي للمصريين

07:50 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
"لن نترك إنسان محتاج مساعدة ومش هنضيع الطلاب".. 20 رسالة من السيسي للمصريين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمجمع الهايكستب.

ووجه الرئيس، عدة رسائل للمواطنين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، جاءت على النحو التالي:

- "القطاع الخاص بشكره على الدعم اللي اتقدم".

- "مش هطلب من القطاع الخاص المزيد، دي بلدنا وكلنا عايشين فيها مع بعض واللي يقدر على حاجة لبلده يعملها".

- "خلونا نحافظ على العمالة الموجودة بالقطاع الخاص بالكامل ولا يتم تسريحها.

- لدينا بيانات العاملين في السياحة وقطاعات أخرى ولن نترك إنسان محتاج للمساعدة.

- الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي.

- "الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسئول معانا.

- لا حاجة إلى القلق بشأن احتياطيات الدولة من السلع الغذائية، هدفنا توفير السلع وبسعر كويس.

- لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو أكبر خاصة بالسلع، هنعملها علشان نضمن الحد الأدنى 3 أشهر يكون موجود.

- "لما أقول مصر هتديك 500 جنيه حد أدنى للعمالة اليومية، وده بيروح لأسرة بتاخد بطاقة تموين وخبز مدعم.

- هنسعى جاهدين لاستمرار العمل في الشركات وزيادتها.

- "إحنا في أزمة كبيرة ولما قلت 100 مليار جنيه شككوا، إحنا 100 مليون لو إديت لكل إنسان 1000 جنيه راحت الـ100 مليار مش كده؟.

- "إيه الوعد اللي أنا قولته وربنا مساعدنيش أنفذه؟ الحمد لله، كل وعد هنوعده هننفذه بيكم".

- "أنا مش مع تعطيل عمل الدولة المصرية ووقف الحياة بشكل كامل ده خطير جدًا.

-الدولة تسعى جاهدة لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة فيروس كورونا.

- بناء 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي و250 ألف وحدة للمناطق الخطرة.

- "كنت حريصا على أن مهمة الحظر تقوم بيها وزارة الداخلية لوحدها".

- "مفيش مشكلة نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة المهم نخلي بالنا".

- حملات التشكيك لا تستهدفني بشكل شخصي، لكنها تستهدف معنويات الشعب المصري.

- "أنا مش مع تعطيل الدولة ومش هنضيع مستقبل الطلاب".

"مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متوقفش".

السيسي القوات المسلحة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا مجمع الهايكستب

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