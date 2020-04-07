"لن نترك إنسان محتاج مساعدة ومش هنضيع الطلاب".. 20 رسالة من السيسي للمصريين
كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمجمع الهايكستب.
ووجه الرئيس، عدة رسائل للمواطنين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، جاءت على النحو التالي:
- "القطاع الخاص بشكره على الدعم اللي اتقدم".
- "مش هطلب من القطاع الخاص المزيد، دي بلدنا وكلنا عايشين فيها مع بعض واللي يقدر على حاجة لبلده يعملها".
- "خلونا نحافظ على العمالة الموجودة بالقطاع الخاص بالكامل ولا يتم تسريحها.
- لدينا بيانات العاملين في السياحة وقطاعات أخرى ولن نترك إنسان محتاج للمساعدة.
- الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي.
- "الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسئول معانا.
- لا حاجة إلى القلق بشأن احتياطيات الدولة من السلع الغذائية، هدفنا توفير السلع وبسعر كويس.
- لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو أكبر خاصة بالسلع، هنعملها علشان نضمن الحد الأدنى 3 أشهر يكون موجود.
- "لما أقول مصر هتديك 500 جنيه حد أدنى للعمالة اليومية، وده بيروح لأسرة بتاخد بطاقة تموين وخبز مدعم.
- هنسعى جاهدين لاستمرار العمل في الشركات وزيادتها.
- "إحنا في أزمة كبيرة ولما قلت 100 مليار جنيه شككوا، إحنا 100 مليون لو إديت لكل إنسان 1000 جنيه راحت الـ100 مليار مش كده؟.
- "إيه الوعد اللي أنا قولته وربنا مساعدنيش أنفذه؟ الحمد لله، كل وعد هنوعده هننفذه بيكم".
- "أنا مش مع تعطيل عمل الدولة المصرية ووقف الحياة بشكل كامل ده خطير جدًا.
-الدولة تسعى جاهدة لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة فيروس كورونا.
- بناء 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي و250 ألف وحدة للمناطق الخطرة.
- "كنت حريصا على أن مهمة الحظر تقوم بيها وزارة الداخلية لوحدها".
- "مفيش مشكلة نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة المهم نخلي بالنا".
- حملات التشكيك لا تستهدفني بشكل شخصي، لكنها تستهدف معنويات الشعب المصري.
- "أنا مش مع تعطيل الدولة ومش هنضيع مستقبل الطلاب".
"مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متوقفش".
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