في اليوم العالمي للصحة .. الأزهر يعلن عن تقديره لكافة الطواقم الطبية
كتب - محمود مصطفى:
أعرب الأزهر الشريف، عن خالص امتنانه وتقديره لكافة العاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، والأطباء، وطواقم التمريض، وذلك لما يبذلونه من جهود وتضحيات، معرضين أنفسهم للمخاطر، من أجل الحفاظ على سلامة البشرية جمعاء.
وأعلن الأزهر، في بيان له الثلاثاء، عن تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ويؤكد على دعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.
ويحتفي العالم في السابع من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للصحة، والذي تم تخصيصه لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت بدورها أن موضوع احتفال هذا العام هو "عمل كادر التمريض".
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