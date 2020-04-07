وزير الإعلام يكشف موقف الحكومة من تطبيق الحظر الشامل
كتب - مصطفى علي:
قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن ما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض حظر تجوال شامل في الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا، غير صحيح.
وأضاف وزير الدولة لشئون الإعلام، إنه لا نية لتطبيق حظر تجوال شامل في الوقت الحالي.
وأشار هيكل إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستتجه الحكومة نحوها في إطار جهود مكافحة كورونا، فإن الأمر يتوقف على اجتماع الأزمات الذي ستعقده الحكومة.
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