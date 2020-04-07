السيسي: 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تضم 1200 سرير لمواجهة كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك نحو 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح، وتضم كل مستشفى 200 سرير، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأكد السيسي، أن الشعب المصري والدولة قوية وقادرة بعزيمة رجالها واستعداداهم لتقديم التضحيات دائما وأبدا وهذا يمطئن المصريين.

وتابع: إحنا بنتكلم على عناصر يكون لها تأثير كبير في مواجهة الأزمة الحالية عشان كده لما بوجهلكم الشكر على جهد وأداء ان احتجاناه هيتم حشده.

وأكد: عاوز أقول للمصريين من خلالاكم: فيه انساق للدولة المصرية يتعامل مع الأزمة كل الموارد جاهزة لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة المطلوبة في مواجهة كورونا لكن اطار الاقتصار في القوى

وتوجه الرئيس السيسي، بالشكر للقوات المسلحة نتيجة المجهودات الضخمة التي تقدمها في كافة القطاعات، مضيفا: "أتوجه للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والحقيقة اللي انا بشوفه يؤكد دايما ثقة المصريين في قوة جيش مصر ، الذي يؤكد أنه شريك مساهم في أي أزمة.. وهذا أمر يدعو للقدير والفخر.