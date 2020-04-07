تخلف عن متابعة مسجده.. خصم شهرين من بدلات إمام بأوقاف الجيزة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدلات الشيخ "عمرو . م"، إمام وخطيب بمديرية الجيزة، لتقصيره في أداء مهام عمله، وتخلفه عن متابعة مسجده الأحد الماضي، مع إنذاره بإنهاء خدمته إذا تكررت المخالفة .

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .