رمضان بلا تراويح واعتكاف.. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف
إعداد- محمود مصطفى:
أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا اليوم الثلاثاء، قبل بداية شهر رمضان الكريم، للإعلان عن عدة قرارات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ونص البيان على ما يلي:
- تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان
- حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها
- حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف
- عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام
- عدم إقامة أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل
- لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام
- فتح المساجد لن يتم إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة
- فتح المساجد يرتبط بتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر
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