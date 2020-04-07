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مؤشر مصراوي| 15 ألف إصابة كورونا في الوطن العربي.. ودولتان خاليتان

06:00 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
مؤشر مصراوي| 15 ألف إصابة كورونا في الوطن العربي.. ودولتان خاليتان

فيروس كورونا

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

واصل فيروس كورونا المُستجد انتشاره في الوطن العربي، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن 15 ألفًا و54 إصابة.

وتصدرت 3 دول خليجية قائمة مؤشر مصراوي للدول العربية الأكثر إصابة، وهي بالترتيب السعودية والإمارات وقطر، فيما جاءت الجزائر رابعة قبل مصر مباشرة.

فيما لم تسجل دولتا اليمن وجزر القمر أية إصابات بالفيروس حتى الآن.

وفي 29 يناير، ظهر المرض في الإمارات كأول دولة عربية، وبحسب آخر بيانات إحصائية سجلت المملكة العربية السعودية 2605، ثم الإمارات بـ2076 حالة وقطر التي جاءت ثالثا سجلت 1832 إصابة مؤكدة.

وينشر مصراوي يوميًا مُخططًا زمنيًا لتفشي الفيروس في الدول العربية، ومعدل الزيادة اليومية في الإصابات، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بالمنطقة العربية.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الأعلى والأقل تسجيلا، لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي في الوطن العربي.

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