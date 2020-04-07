لا تمس إلا بإذنه.. السيسي يكشف عن احتياطيات لا تتبع الصحة أو الجيش

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وجود كميات كبيرة من الاحتياطيات للدولة لا تتبع وزارة الصحة أو القوات المسلحة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "لما بقول عندنا احتياطيات مناسبة للأزمة دي أنا مش بتكلم على احتياطيات الصحة أو القوات المسلحة لكن بتكلم على احتياطيات أخرى على جنب لمجابهة ظرف مش متوقع، وجه الوقت اللي أتصور لو احتاجنا ليه هنطلعها".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "دي احتياطيات لا تمس إلا بعد العرض عليا".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بكلمكم دلوقتي بقول فيه معدات ولما اتكلمت على الشراء الموحد للمستلزمات كان ليه تأثير كبير جدا جدا على الدولة".