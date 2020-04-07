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نقابة المسعفين تطالب بوثيقة تأمين للعاملين ضد فيروس كورونا

03:15 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
نقابة المسعفين تطالب بوثيقة تأمين للعاملين ضد فيروس كورونا

وائل سرحان نقيب العاملين بالإسعاف

كتب - أحمد جمعة:

تقدم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بمذكرة إلى الدكتور محمد جاد رئيس الهيئة؛ للمطالبة بتعديل وثيقة التأمين على الحياة لتشمل الوفاة بفيروس كورونا المستجد أسوة بباقي شركات التأمين على الحياة.

وطالب "سرحان" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، باعتبار حالة الوفاة بالفيروس هي وفاة أثناء العمل، مضيفا: "العاملون بهيئة الإسعاف هم الخط الأول في التعامل مع الفيروس ومع العدوى".

وناشد بصرف المبالغ المستحقة لحالة الوفاة بالفيروس بنفس قيمة مبلغ الوفاة بحادث إرهابي.

وسبق أن أعدت هيئة الإسعاف وثيقة تأمين على الحياة للعاملين تشمل الوفاة بحادث أثناء العمل أو أثناء الحوادث الإرهابية.

وائل سرحان نقابة المسعفين وثيقة تأمين للعاملين فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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