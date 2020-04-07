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مقترح برلماني لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية

01:15 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
مقترح برلماني لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية

النائبة فايقة فهيم

كتب- أحمد علي:

اقترحت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب،على رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، الاستفادة من فترة حظر التجول في تطوير وصيانة أعمال البنية التحتية بالمحافظات.

وقالت النائبة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الفوئد لحظر التجول، تتمثل في خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، مما يمنح الشركات الخاضعة لإدارة وزارات النقل والمواصلات والتنمية المحلية بأجهزتها التنفيذية "الأحياء" والإسكان والمرافق والاتصالات، الفرصة الكافية للقيام بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية بكافة المحافظات مثل صيانة الطرق والكباري وأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسية وبلوعات الصرف الصحي والتصدعات في بعض المباني والمنشأت العامة.

وأشارت إلى أن القرار الوزاري، واضح وصريح حيث "حظر حركة المواطنين في الطرقات العامة، وحظر حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة مابين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا طوال المدة المحددة بأسبوعين، والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا بين المواطنين، مما يعزز من فرص العمل ليلًا في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات.

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