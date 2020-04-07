"صناعة النواب" تشيد بتوجيه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس مدى حرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة وعدم تحميل تبعات أزمة كورونا على المصنعين والمستثمرين فقط، وتعزيز الثقة بين المصدرين والحكومة.

وأوضح "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم وقف العمل بعدد كبير من المصانع نتيجة تنفيذ لإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مما أثر بالسلب على خطوط الإنتاج لتلك المصانع، الأمر الذي يستوجب على الدولة تقديم دعم لتلك المصانع والوقوف بجانب المستثمرين في تلك الأزمة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أهمية الإجراءات التي وجه بها الرئيس لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.