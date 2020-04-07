بدر شعبان.. البحوث الفلكية: الأرض تشهد اليوم أجمل قمر عملاق في عام 2020م

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الأرض تشهد اليوم الثلاثاء، أجمل قمر عملاق في عام 2020 م.

وأوضح القاضي في بيان، أن بدر شهر شعبان لعام 1441 يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غد الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد، وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

وأضاف أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث إنها حدثت هذا العام خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، موضحا أن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م.

وتابع: على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طوال الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

ودعا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المصريين وهواة الفلك للاستمتاع بتلك الظاهرة الجميلة.