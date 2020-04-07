حدث ليلًا| رقم قياسي لكورونا في مصر.. وتطور لأول مرة بالصين.. و12 رسالة من وزير التعليم

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي.

- "أزمة شديدة جدًا".. وزيرة التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة في مواجهة "كورونا"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك دعم كبير تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي، بلغ نحو 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية للقطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.

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- رقم قياسي.. مصر تُسجل أكبر معدل إصابات يومي بكورونا و612 حالة في 6 أيام (تفاعلي)​

سجلت مصر اليوم الاثنين، أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ بداية الأزمة بـ 149 حالة مؤكدة، بزيادة 46 حالة عن أمس الأحد (103 إصابات)، أي نحو 44.7%.

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- ترامب يعلن عن تقدم عظيم في علاج وباء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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- بعد إعلان أول إصابة بالفيروس.. إجراء جديد من جامعة الأزهر بشأن "كورونا"

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة حريصة على عمل فحص طبي لمقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليهم، ولمنع انتشار فيروس كورونا، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر، لإجراءات مواجهة فيروس كورونا بكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وجهود قطاع المستشفيات، جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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- وزير الأوقاف يحذر العاملين: الفصل عقوبة تداول أخبار مغلوطة عن إصابات "كورونا"

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديري المديريات والإدارات التنسيق مع المفتشين، بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق.

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-​موعد امتحانات الثانوية وموقف الطلاب المتعثرين.. 12 رسالة جديدة من وزير التعليم للطلاب

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عدة رسائل حول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الإلكترونية، التي بدأت أمس عبر الإنترنت، والمناهج للطلاب وأولياء الأمور، قائلًا: "الامتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".

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- بعد نقله للعناية المركزة.. رسائل تعاطف مع جونسون: "استمر في القتال يا بوريس"

تدفقت رسائل التعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم حالته الصحية أثناء علاجه بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت الحكومة البريطانية.

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- الأسوأ منذ تفشي الفيروس.. وفاة 15 مسنًا بـ"كورونا" بالبرتغال في يوم واحد

لقي 15 مسنًا حتفهم بسبب فيروس كورونا في دار رعاية في بلدية مدينة أفيرو في البرتغال، خلال يوم واحد.

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-نصائح جديدة من الصحة العالمية عن "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".

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-​"الالتزام أو مواجهة فترة صعبة".. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر خلال 24 ساعة؟

أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها مصر في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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- للحاجزين في 21 مدينة.. إلغاء طلبات تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي بعد أسبوع أو اتخاذ هذا الإجراء

تنتهي وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل الموافق 12 أبريل الجاري، من المهلة المحددة لحاجزي بعض الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي من استكمال بياناتهم، وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء قرارات التخصيص، وتقديم طلب الاستعلام أو طلبات التظلم.

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- "القاهرة الجديدة" يخصص بريدًا إلكترونيًا لتلقي طلبات رخص البناء

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تخصيص بريد إلكتروني خاص بمعاملات رخص البناء، حرصًا من الجهاز على استمرار الخدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء.

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- فيروس كورونا: لماذا تتفاوت معدلات الوفيات من بلد لآخر؟

فاقت معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا المعدلات في ألمانيا بعشر مرات. فلماذا يتفاوت عدد الوفيات إلى هذا الحد من بين البلدان؟

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- "جونز هوبكينز": 1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة آخر 24 ساعة

أفاد موقع "سكاي نيوز" الإخباري، في نبأ عاجل له، بأن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أعلنت الثلاثاء، حصيلة حالات الوفاة الجديدة في الولايات المتحدة في آخر 24 ساعة، بفيروس "كورونا".

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- القبض على 3 عناصر إجرامية أبطال فيديو "بلطجية مصر الجديدة"

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم بأسلحة بيضاء.

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- وصول الطاقم الطبي المتطوع لعلاج مصابي "كورونا" بمستشفى كفر الزيات (صور)

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، الفريق الطبي المتطوع لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمدة 14 يومًا متواصلًا داخل مستشفى كفر الزيات العام، بعد تخصيصها لتكون مستشفى عزل لمصابي الفيروس.

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- دون "معازيم" وقبل الحظر.. عروسان يبدأن حياتهما الزوجية بكمامتين في كفر الشيخ

أقبل عروسان في مدينة مطوبس بكفر الشيخ، على ارتداء كمامتين طبيتين لحظة زفافهما، دون توجيه دعوة للأقارب والأصدقاء، للاحتفال مع أسرتيهما بالزفاف، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

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- مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن يعقد اجتماعًا حول فيروس كورونا الخميس المقبل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل، حول أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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- ترامب: فيروس كورونا أظهر حسن التعاون الدولي لدى الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهر حسن التعاون الدولي لدى الأميركيين".

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-​الآثار تطلق زيارة افتراضية لجامع ومدرسة السلطان الظاهر برقوق

تطلق وزارة السياحة والآثار، زيارة افتراضية لجامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق بشارع المعز لدين الله.

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​- لأول مرة.. الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، بحسب "سكاي نيوز".

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