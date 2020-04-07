برلماني يدعو مجلس النواب للتبرع بنصف مليار جنيه

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، البرلمان للتبرع بمبلغ نصف مليار جنيه دعمًا للدولة المصرية، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وتابع عطا أن المجلس يستطيع أن يقوم بكل مهامه بميزانية قليلة، فضلًا عن أنه بحسب الأمر الواقع، قلت عدد جلسات البرلمان العامة، وجلسات اللجان والسفريات وكذلك عدد الوفود القادمة لمصر، ونظرًا لخروج العديد من موظفي المجلس إلى المعاش وقلة استهلاك الكهرباء والوقود والضيافة، فإن اقتراح التبرع بنصف ميزانية المجلس له حيثيته، بحسب ما قال.

كما طالب عضو مجلس النواب بتخصيص مبلغ 5000 جنيه، مكافأة النواب، لموظفي المجلس والعاملين فيه.​