أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

برلماني يدعو مجلس النواب للتبرع بنصف مليار جنيه

01:46 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
برلماني يدعو مجلس النواب للتبرع بنصف مليار جنيه

محمد عطا سليم عضو مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، البرلمان للتبرع بمبلغ نصف مليار جنيه دعمًا للدولة المصرية، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وتابع عطا أن المجلس يستطيع أن يقوم بكل مهامه بميزانية قليلة، فضلًا عن أنه بحسب الأمر الواقع، قلت عدد جلسات البرلمان العامة، وجلسات اللجان والسفريات وكذلك عدد الوفود القادمة لمصر، ونظرًا لخروج العديد من موظفي المجلس إلى المعاش وقلة استهلاك الكهرباء والوقود والضيافة، فإن اقتراح التبرع بنصف ميزانية المجلس له حيثيته، بحسب ما قال.

كما طالب عضو مجلس النواب بتخصيص مبلغ 5000 جنيه، مكافأة النواب، لموظفي المجلس والعاملين فيه.​

محمد عطا سليم مجلس النواب فيروس كورونا الكهرباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1334227

    عدد المصابين

  • 277737

    عدد المتعافين

  • 74105

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رقم قياسي.. مصر تُسجل أكبر معدل إصابات يومي بكورونا و612 حالة في 6 أيام (تفاعلي)​