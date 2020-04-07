النشرة الفنية| وفاة فنانة وتطورات حالة نبيل فاروق وهدية مي كساب لزوجها
12:05 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
كتب - بهاء حجازي:
نشر موقع مصراوي أمس الإثنين عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنانة نادية الجندي، وحوار ساندي، ووفاة شيخ الموزعين إبراهيم الراديو، وهدية مي كساب لزوجها، وغيرها.
وإليكم تفاصيل ما تم نشره.
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