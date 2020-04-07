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النشرة الفنية| وفاة فنانة وتطورات حالة نبيل فاروق وهدية مي كساب لزوجها

12:05 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
النشرة الفنية| وفاة فنانة وتطورات حالة نبيل فاروق وهدية مي كساب لزوجها

النشرة الفنية

كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع مصراوي أمس الإثنين عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنانة نادية الجندي، وحوار ساندي، ووفاة شيخ الموزعين إبراهيم الراديو، وهدية مي كساب لزوجها، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

عملية جراحية تويتر مي كساب فيفي عبده نادية الجندي أحمد السقا ساندي

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