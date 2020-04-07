النشرة الفنية| وفاة فنانة وتطورات حالة نبيل فاروق وهدية مي كساب لزوجها

كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع مصراوي أمس الإثنين عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنانة نادية الجندي، وحوار ساندي، ووفاة شيخ الموزعين إبراهيم الراديو، وهدية مي كساب لزوجها، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.