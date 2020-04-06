رقم قياسي.. مصر تُسجل أكبر معدل إصابات يومي بكورونا و612 حالة في 6 أيام (تفاعلي)​

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

سجلت مصر اليوم الاثنين، أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ بداية الأزمة بـ 149 حالة مؤكدة، بزيادة 46 حالة عن أمس الأحد (103 إصابات)، أي نحو 44.7%.

وهذا هو أكبر معدل زيادة يومية لعدد الإصابة المُسجلة لدى وزارة الصحة، يليه يوم 3 أبريل عندما جرى اكتشاف 120 حالة إصابة.

ويشهد معدل الإصابات بالفيروس زيادة ملحوظة منذ بداية الشهر الجاري، وكان أقل معدل زيادة في إبريل 69 إصابة. فيما لم يزد معدل الإصابات اليومي طيلة شهري مارس وفبراير عن 54 إصابة، ولم تسجل أية إصابات في 17 يوما خلال الشهرين.

وارتفع عدد الإصابات التي سجلتها مصر في الـ6 أيام الأولى من إبريل فقط إلى 612 حالة إصابة، أي ما يزيد عن 46% من إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر منذ ظهور الفيروس، والبالغ 1322 إصابة. في حين كان إجمالي الإصابات في شهر مارس كله 709 حالات، مقابل حالة واحدة خلال 15 يوما في فبراير..

ولم يشهد معدل وفيات اليوم أي اختلاف عن أمس، إذ سجلت وزارة الصحة 7 حالات وفاة، ليصبح الإجمالي 85 حالة.

وعاود معدل التعافي للارتفاع مجددًا بعد خروج 12 مصابًا من المستشفيات اليوم، بزيادة تبلغ 50% عن أمس الأحد الذي سجل 6 حالات فقط وهو أقل معدل يومي منذ بداية أبريل.

وفي تحليلها للوضع الوبائي في مصر، كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، أن 88% من المصابين يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة، و3% يعانون أعراضًا حادة، و2% حالتهم حرجة. وأشارت إلى وفاة 30٪ من حالات الوفاة في مصر، قبل الوصول إلى المستشفيات.