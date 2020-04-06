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​فتح المسجد لصلاة جنازة.. الأوقاف تنهي خدمة عامل في إدارة حلوان

11:24 م الإثنين 06 أبريل 2020
​فتح المسجد لصلاة جنازة.. الأوقاف تنهي خدمة عامل في إدارة حلوان

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عامل في مديرية القاهرة، لفتحه مسجد الصحابة الكائن بمنطقة المثلث لصلاة الجنازة، بإدارة حلوان.

وأكدت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية، حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف اغلاق المساجد

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