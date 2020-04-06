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غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ1.5 مليون عامل غير منتظم ورواتب 900 ألف عامل بالسياحة

10:59 م الإثنين 06 أبريل 2020
غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ1.5 مليون عامل غير منتظم ورواتب 900 ألف عامل بالسياحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدًا الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قدرها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلاً عن بدء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددهم بنحو 900 ألف عامل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الاثنين، إن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها، تصل إلى مليون و500 ألف عامل.

وأوضح سعفان في تصريحات صحفية مساء الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرفها لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.​

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