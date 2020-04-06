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القوى العاملة تحدد طريقة حصول العمالة غير المنتظمة على منحة الـ500 جنيه

09:16 م الإثنين 06 أبريل 2020
القوى العاملة تحدد طريقة حصول العمالة غير المنتظمة على منحة الـ500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف كل شخص من العمالة غير المنتظمة بشأن مواعيد وأماكن صرف المنحة الخاصة به.

وأضاف سعفان في تصريحات إعلامية، اليوم أن من لم يسجل على موقع الوزارة للمنحة، يستطيع التسجيل حاليًا، مشيرًا إلى أنه لم يغلق باب التسجيل حتى الآن.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه مديريات القوى العاملة في بعض المحافظات، صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة.

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