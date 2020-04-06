السيسي يوجه بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي

كتب- محمد عاطف:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، اليوم الاثنين، بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

يأتي ذلك على هامش، اجتماع الرئيس مع رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لاتخذا مزيد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري.