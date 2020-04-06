القاهرة: تعقيم وتطهير ساحة عابدين ومبنى المحافظة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد نصار:
قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي عابدين انتهت من تطهير وتعقيم ساحة عابدين أمام قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة والإدارات الملحقة به.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.
وأكدت المحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان