القاهرة: تعقيم وتطهير ساحة عابدين ومبنى المحافظة

قبل دقائق من الحظر.. محال السيدة زينب خارج الخدمة (صور)

بعد شكاوى المواطنين.. أول تحرك من التنمية المحلية لمواجهة الذباب والناموس

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي عابدين انتهت من تطهير وتعقيم ساحة عابدين أمام قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة والإدارات الملحقة به.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.

وأكدت المحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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