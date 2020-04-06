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القاهرة: تعقيم وتطهير ساحة عابدين ومبنى المحافظة

07:21 م الإثنين 06 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي عابدين انتهت من تطهير وتعقيم ساحة عابدين أمام قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة والإدارات الملحقة به.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.

وأكدت المحافظة، اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

تطهير ساحة عابدين القاهرة خالد عبدالعال تعقيم الشوارع فيروس كورونا

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