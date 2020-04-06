ساويرس: لن يتم تسريح أي عمالة.. وقرار خفض الرواتب خاص بالعاملين في مشروعات سياحية
كتب- محمد عاطف:
غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، بتصريحات صحفية له، قال فيها إن خفض رواتب العاملين بنسبة 50% لا يخص شركة "أوراسكوم القابضة للاستثمار" وإنما يخص العاملين في المشروعات السياحية.
وقال ساويرس اليوم الاثنين، في تصريحات لقناة "العربية" إن النشاط السياحي توقف تمامًا، وأنه في مثل هذه الظروف يجب تقاسم المشكلة مع العاملين.
وأكد ساويرس أنه لن يتم تسريح أي عمالة، وشدد على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين.
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