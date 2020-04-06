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"ابدأ حلمك أون لاين".. منصة رقمية لتدريب وإعداد الممثل

07:07 م الإثنين 06 أبريل 2020
"ابدأ حلمك أون لاين".. منصة رقمية لتدريب وإعداد الممثل

ابدأ حلمك أون لاين

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك أون لاين" والتي تنفذها فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، في إطار المبادرة الإلكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وأكدت الوزيرة، حسب بيان لها، أنه سيتم يوميًا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمي على قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" ، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت.

وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن النجاح الكبير الذي حققته ورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" خلال العامين الأخيرين وتمثلت في تخريج 3 دفعات قدمت للمشهد المسرحي عددًا كبيرًا من المواهب المتميزة في التمثيل، كان دافعًا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية "أون لاين" عبر يوتيوب والصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب.

وأضاف: "جاري العمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل، بعد إتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات".

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