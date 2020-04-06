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مؤشر مصراوي| 5 دول أوروبية تعتلي قائمة إصابات كورونا.. وهذه أقل 15 دولة

06:51 م الإثنين 06 أبريل 2020
مؤشر مصراوي| 5 دول أوروبية تعتلي قائمة إصابات كورونا.. وهذه أقل 15 دولة

مؤشر مصراوي

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا إلى مليون و272 ألف و112 إصابة حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس، ويأتي ذلك بينما تُسابق حكومات العالم الوقت من أجل القضاء على الفيروس المُستجد.

وبينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للإصابة بكورونا، جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، وحلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

ويظهر مؤشر مصراوي لحالات الإصابة تسجيل أمريكا 337ألفًا و72 حالة مؤكدة كأعلى دولة، فيما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني بـ131 ألفًا و646، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ128 ألفًا و948 حالة وفاة، وعلى الرغم من أن الصن كان مصدر الفيروس إلا أنها تراجعت على مؤشر حالات الوفاة إلى المركز السادس.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا، وترتيب الدول الـ15 الكبار والـ15 الأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا للإصابات لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي وحتى أمس 5 أبريل.

مؤشر مصراوي فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا إحنا أقوى من كورونا

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