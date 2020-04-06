500 جنيه.. أمين بيت الزكاة يكشف موعد وآليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- محمود مصطفى:

أعلن اللواء محمد عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، إغلاق باب التقدم لحصول العمالة غير المنتظمة المتضررين من كورونا على منح عبر بوابة الأزهر الشريف، أمس الأحد.

وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الاثنين، أن المرحلة التالية تتضمن تنقيح الأسماء وفحصها، وبحث مدى إمكانية استحقاق المتقدمين للإعانات، ضمانًا للشفافية والدقة وحتى يحصل كل متضرر على حقه كاملًا، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات.

وأشار الأمين العام لبيت الزكاة، إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق مع بعض الجهات والوزارات المعنية مثل وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لضمان وصول المنحة لأكبر قدر من المستحقين، ولعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة، متابعًا: "من الممكن أن يقوم أكثر من فرد بتسجيل بياناتهم في أكثر من جهة".

وقال لطفي، إن المنحة قدرها 500 جنيه تصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كاشفا أنه ستتم عمليات الصرف في القريب العاجل بعد الانتهاء من فحص وتنقيح المتقدمين.

ونوه الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، إلى أن صرف المنح سيتم عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، الذين انطبقت عليهم الشروط، وبعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظراً لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية.

وأشار إلى أن بوابة الأزهر الإلكترونية، استقبلت الكثير من المتقدمين من العاملة غير المنتظمة المتضررين من فيروس كورونا للحصول على المنحة.

ونوه إلى أن العاملين ببيت الزكاة والصدقات، يواصلون العمل بالليل والنهار، حتى يتم الانتهاء من تنقيح أسماء المتقدمين للحصول على المنحة من العمالة غير المنتظمة، تمهيداً لبدء أعمال الصرف خلال الأيام المقبلة، وقبيل حلول شهر رمضان المبارك، طبقاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات.

وأعلن الأزهر الشريف، الخميس الماضي، فتح باب التسجيل للحصول على منحة من بيت الزكاة والصدقات، للعمالة غير المنتظمة المتضررين من كورونا. ​