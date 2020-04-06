تطهير آلاف المنشآت وإغلاق الأسواق.. التنمية المحلية تواصل التصدي لمخالفات البناء وتطبيق قرارات الحظر

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة التنمة المحلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها الداخلية، متابعة تنفيذ قارا الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت نفسه التصدي لأي محالات لاستغلال البعض للأوضاع الراهنة في التعدي على أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية من جميع المحافظات تقارير آداء دورية لمتابعة المستجدات، حيث استعرض ريس الوزراء أمس الأول آخر تقارير الوزارة والذي بين الإجراءات المتخذة حتى نهاية شهر مارس الماضي.

ووفقا للتقرير، شهدت المحافظات تطهير وتعقيم 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات.

وأوضح التقرير، غلق 5 آلاف محل تُجاري مخالف لمواعيد الفتح والغلق، ومُصادرة "الشيشة" في 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، إلى جانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير شدد على جميع المحافظين بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة في محاولة استغلال البعض للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

وأوضح قاسم، لمصراوي، أن الوزير شدد على متابعة إغلاق الشواطئ حفاظًا على أرواح المواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه يتم التنسيق بين المحافظات والإدارات المحلية مع مديري الأمن في كل محافظة لتسهيل عمل عمال النظافة والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة، على أنه يتم التعامل بكل حسم مع من يخالف التعليمات الحكومية الصادرة بشأن إغلاق المقاهي والمولات وغيرها من قرارات الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مجموعة اتصالات هاتفية مع 27 محافظًا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد .

وأكد اللواء شعراوي، خلال اتصالاته، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير، على أهمية عدم السماح لأي محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدي على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي على الاراضي الزراعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه وجه المحافظين بالاستمرار في موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع الوزير: "حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية".