مؤشر مصراوي| أمريكا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا.. والصين في المنطقة الآمنة

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

وصل إجمالي حالات الوفاة عالميا بفيروس كورونا 69 ألفًا و887 في الفترة من 29 يناير الماضي وحتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس، ويأتي ذلك في الوقت الذي تُحارب فيه حكومات العالم الوقت من أجل القضاء على الفيروس المُستجد.

وبينما تصدرت إيطاليا وإسبانيا قائمة الدول الأوروبية في عدد حالات الوفاة بكورونا، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وحلت وفرنسا والمملكة المتحدة خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

وظهر "كوفيد 19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر منها إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل الجاري، وبدأ في الانتقال للدول المجاورة مع بداية يناير الماضي، قبل أن يبدأ رحلته بين الدول المختلفة ليظهر في أوروبا والغرب كمركز للوباء.

ويظهر مؤشر مصراوي لحالات الوفاة تسجيل إيطاليا 15 ألفًا و887 كأعلى دولة، فيما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني بـ12 ألفًا و641، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ9619 حالة وفاة، وعلى الرغم من أن الصن كان مصدر الفيروس إلا أنها تراجعت على مؤشر حالات الوفاة إلى المركز السابع.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لوفيات كورونا، وترتيب الدول الـ15 الكبار والـ15 الأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا للإصابات لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي وحتى أمس 5 أبريل.